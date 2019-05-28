، عقب استعانتهم بـ"السونار".. ذوو الطيار الشريف ينهون البحث عنه دون جدوى ،

محمد بن مسعود - الدمام - هاتفه يرن.. وعمه لـ"الخليج 365": استنادًا لأدلة احتمال أن الحدث جنائي بنسبة 99%

أنهى أقارب الطيار المفقود بالفلبين عبدالله الشريف، مسح المنطقة الأخيرة المحددة في أعماق البحر القريب من موقع فقدانه قبل أكثر من أسبوع، بعد استعانتهم بجهاز "سونار" بجهودٍ فردية منهم؛ علّهم يجدون ابنهم لو حتى متوفى فيسلمون أمرهم لله سبحانه وتعالى ويؤمنون بقضائه وقدره، لكن باءت محاولاتهم بالفشل؛ فلا شيء كشفه "السونار" من آثار للطائرة ولا أشلاء بشرية؛ فبدؤوا يُرجحون فرضية وجود شبهة جنائية فوقفوا مذهولين أمام الحدث المريب وسط تكهنات متضاربة، وخاصة أن هاتفه الجوال مفتوح ويستقبل مكالمات؛ فكيف اختفى وهو لم يستعدِ أحدًا وليس له خصوم؟ ولا زال سر اختفائه غامضًا وأصبح السعوديون على منصات التواصل يرقبون لحظة وصوله في الهاشتاقات المليئة بعبارات التعاطف والدعاء.

وقال عمه عبدالله لـ"الخليج 365": الآن وبعد نهاية البحث في البحر الذي كانت له نسبة 80% كنا نقول احتمال وجود قضية جنائية بنسبة 20%. أما الآن بعد نهاية البحث واستنادًا إلى أدلة توصلنا لها نستطيع أن نقول: هناك احتمال بنسبة 99% أن الحدث جنائي؛ لأننا لم نجد آثارًا لأي طائرة أو حطامًا داخل البحر".

وأضاف: "المطار الذي أقلعت منه الطائرة في رحلتها التدريبية المعتادة بصحبة المدرب، من المفترض ألا تبتعد عن المطار مسافة كبيرة، وفي اتجاه الطائرة عدة جزر لكنه ليس مقررًا الهبوط فيها حسب خط سير الرحلة".

وكانت والدة المفقود قد وجّهت مناشدتها للملك وولي العهد - حفظهما الله - عبر فيديو انتشر في "تويتر"؛ أوضحت فيه أن ابنها على وشك التخرج فلم يتبقَّ غير شهرين على إتمام مشروعه الدراسي ليصبح طيارًا مدنيًّا، وأكدت أن الطائرة فُقدت بعد حوالي ٢٠ دقيقة من إقلاعها.