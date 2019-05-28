بعد سجن 35 عاماً.. اكتمال جمع 25 مليون ريال لعتق رقبة المحكوم عبدالله العصيمي

أعلنت حملة جمع الدية للمحكوم عبدالله بن حمود العصيمي، أمس (الإثنين) عن اكتمال مبلغ الدية المطلوبة للعفو عنه وعتق رقبته، وذلك بعد جمع مبلغ 25 مليون ريال.

وقدمت الحملة في بيان لها اليوم شكرها لجميع من شاركوا بدعم الحملة والمساهمة في عتق رقبة العصيمي، من أهله وعشيرته وأهل الخير من جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن السجين عبدالله العصيمي يقبع في السجن منذ 35 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جريمة قَتل.

وكانت شفاعة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قد أثمرت في وقت سابق عن إقناع أولياء الدم بالتنازل عن القصاص من المحكوم العصيمي، مقابل مبلغ مالي.