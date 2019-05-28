بالصور.. «مدني الرياض» يُخِمد حريقًا في مستودعات حي الفيصلية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع بحي الفيصلية.

وأضاف أنه على ضوء البلاغ انتقلت فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع وقامت بأعمال المكافحة, وبذل رجال الدفاع المدني جهودًا كبيرة ومضاعفة في مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التي تضم عددًا من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.

وبيَّن المقدم الحمادي أن الحادث- ولله الحمد- لم يسفر عن إصابات ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث.