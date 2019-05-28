اخبار السعوديه

مدير جوازات الرياض يبحث مع مسؤولة أمريكية إجراءات الإقامة والخروج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا اييجويتشوشكا والوفد المرافق لها .

ورحب العميد الهباس بلويز في زيارتها لجوازات منطقة الرياض،  مؤكدًا أن المواطنين الأمريكيين يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية كل تقدير واحترام.

وناقش الاجتماع إجراءات الإقامة والخروج والعودة للوافدين، فيما أشادت لويز بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات لكل المستفيدين وحسن استقبال موظفي الجوازات وسرعة الإنجاز .

وفي نهاية الاجتماع، تم تبادل الدروع التذكارية وشكرت سعادتها المديرية العامة للجوازات ممثلة بمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على إتاحة هذه الفرصة للقاء المسؤولين بجوازات منطقة الرياض .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير جوازات الرياض يبحث مع مسؤولة أمريكية إجراءات الإقامة والخروج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا