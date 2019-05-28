مدير جوازات الرياض يبحث مع مسؤولة أمريكية إجراءات الإقامة والخروج

استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الأمريكية بالرياض لويز جولبا اييجويتشوشكا والوفد المرافق لها .
ورحب العميد الهباس بلويز في زيارتها لجوازات منطقة الرياض، مؤكدًا أن المواطنين الأمريكيين يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام.
وناقش الاجتماع إجراءات الإقامة والخروج والعودة للوافدين، فيما أشادت لويز بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات لكل المستفيدين وحسن استقبال موظفي الجوازات وسرعة الإنجاز .
وفي نهاية الاجتماع، تم تبادل الدروع التذكارية وشكرت سعادتها المديرية العامة للجوازات ممثلة بمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على إتاحة هذه الفرصة للقاء المسؤولين بجوازات منطقة الرياض .
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