إغلاق وإنذار 8 مستودعات أغذية مخالفة بالسيل الصغير

أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف، 4 مستودعات للمواد الغذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز سلامة الغذاء في مرافق التداول.

وأنذرت بلدية السيل الصغير، 4 مستودعات أخرى بمخطط المستودعات بحي الشرفية لسرعة تصحيح أوضاعها، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية .

وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم توجيه كل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لتنفيذ توجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لدعم الحملة الرقابية التي أطلقتها الوزارة والعمل المكثف لرفع مستوي تطبيق شامل لجميع اللوائح والأنظمة البلدية بشكل عام، وخاصة أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، والتي يعني بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وشملت المخالفات المضبوطة نقل مواد غذائية في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس، طفح مياه صرف صحي، ملاحظات صحية داخل المستودعات والثلاجات، سوء النظافة .

وبينت الوكالة أن الحملة ستستمر بمخطط المستودعات، بالإضافة إلى مواقع أخرى ضمن نطاق خدمات ومتابعة البلديات الفرعية الأخرى (11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية) على مستوى المحافظة؛ لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للاشتراطات واللوائح الصحية.