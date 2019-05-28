55 ألف عامل وعاملة أعمارهم بين 15 و19 سنة

كشفت بيانات إحصائية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن عدد العاملين بسن تتراوح بين 15 و19 سنة في القطاعين الحكومي والخاص 55462 عاملا وعاملة، من بينهم 54505 سعوديين، فيما يبلغ عدد غير السعوديين من ذات الفئة السنية 957 عاملا وعاملة فقط، في وقت قدرت عدد السعوديين الذكوربـ 43258 عاملا، مقابل 11248 من الإناث، وبحسب بيانات الهيئة للعام 2018، ـ بدون العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ـ بلغ إجمالي عدد العاملين والعاملات في القطاعين الحكومي والخاص 10085876 عاملا وعاملة، بالإضافة إلى عمالة منزلية تقدر بـ 2454742 عاملا وعاملة. توزيع المشتغلين بسن 15 إلى 19 بحسب الجنسية السعوديون ذكور 43258 إناث 11247 المجموع 54505 غير السعوديين ذكور 800 Advertisements إناث 157 المجموع 957 التوزيع بحسب الجنس: ذكور 44058 إناث 11404 المجموع 55462



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