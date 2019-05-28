تطبيقات إلكترونية للتعرف على بيانات المعتمرين ومواقعهم

جهزت وزارة الحج والعمرة مراكز الإرشاد التابعة لها بمكة المكرمة مجهزة بكافة التقنيات الحديثة، وربطتها بعدد من الحاسبات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في التعرف على معلومات وبيانات المعتمرين ومواقع سكنهم، كما زودت المراكز بالمستلزمات الآلية والمكتبية التي تعين المشغلين على القيام بدورهم المطلوب، إضافة إلى توفير الأجهزة اللاسلكية في سبيل التجاوب بشكل أسرع وتقديم الخدمات الفورية.

إرشاد التائهين

كان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط قد تفقد مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك في إطار الوقوف على سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن، ومواكبتها لتطلعات واحتياجات المعتمرين.

وتأتي أولوية خدمات مراكز الإرشاد في استقبال الشكاوى والاستفسارات العامة، وإرشاد التائهين من المعتمرين وإيصالهم إلى مساكنهم، واستقبال بلاغات المفقودين وإيصالهم لذويهم، وتوفير وجبات إفطار للصائمين، بالإضافة إلى الهدايا، والربط بين ضيوف الرحمن وكافة مقدمي الخدمات.

استقبال المعتمرين

تقوم مراكز الإرشاد بالتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار لمتابعة رحلات القدوم واستقبال المعتمرين وإيصالهم إلى مكان إقامتهم المعتمد، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين وخصوصا في وقت الذروة من العشر الأواخر من رمضان، والتأكد من المواعيد المحددة للرحلات والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات، كما تقوم لجان الوزارة الميدانية بمتابعة تنفيذ شركات ومؤسسات العمرة للخطط التشغيلية وتوفير كافة احتياجات ضيوف الرحمن، وإيقاع المخالفات بحق الشركات المخالفة.

خطة رمضان

هيأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة الخدمات كافة إمكانياتها وطاقاتها المادية والبشرية لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان لهذا العام، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين في مجال النظافة والإصحاح البيئي.

وأوضح مساعد مدير عام إدارة النظافة المهندس عاطف الحكمي أن إدارة النظافة استخدمت وسائل حديثة ومتطورة لرصد البلاغات الواردة ليتم تمريرها للمقاولين ومعالجتها بشكل فوري، ويتم رفع النفايات وتوزيع العاملين في الأحياء والشوارع ومواقف الباصات والطرق المؤدية للمنطقة المركزية، حيث يتم تقسيم عدد من العمالة للتواجد في كل شارع مع مراعاة أوقات ذروة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتلافي تعطيل الحركة المرورية.

عربات متنقلة

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أضاف الحكمي أنه توجد بالمنطقة المركزية فرق مزودة بعربات متنقلة لجمع النفايات ونقلها، وهذه العربات مزودة بشرائح إلكترونية تعمل وفق نظام المتابعة الذكي، والذي يخطر المركز الخاص بالمتابعة بإفراغ الحاوية في المكان المخصص وخلال فترة زمنية محددة، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 10 آلاف حاوية بمكة مزودة ببرنامج المتابعة الذكي.

وأبان أنه يتم تصنيف النفايات بحسب اللائحة التنفيذية المقررة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخالفات الصلبة، وتصنف النفايات الصلبة إلى ثمانية أصناف، حيث يستقبل المردم العام جميع أنواع المخلفات منها المخلفات العضوية، ومخلفات البناء والهدم والمخلفات الصلبة مثل الأشجار ومخلفات الأثاث المنزلي، وجميع النفايات الواردة للمردم ليتم طمرها صحياً في مكة.

خدمات مراكز الإرشاد

- استقبال الشكاوى والاستفسارات العامة

- إرشاد التائهين من المعتمرين وإيصالهم إلى مساكنهم

- استقبال بلاغات المفقودين وإيصالهم لذويهم

- توفير وجبات إفطار للصائمين

- الهدايا والربط بين ضيوف الرحمن وكافة مقدمي الخدمات