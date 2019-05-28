ثقافي / مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى ومدينة الملك عبد الله الطبية



مكة المكرمة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

وقّع معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن عصام غباشي اليوم , مذكرة تفاهم بين الطرفين , بحضور عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالإنابة الدكتور أحمد قاضي، و وكلاء المعهد.

وأوضح الدكتور بافيل أن توقيع هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من رسالة الجامعة من خلال الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالمجالات الصحية والاكاديمية والبحثية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة وبما يخدم مواطني ومقيمي منطقة مكة المكرمة وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى توفير البيئة التدريبية الميدانية الملائمة لطلاب الجامعة، والإسهام في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية بموسمي الحج والعمرة، متقدماً بالشكر لمعهد خادم الحرمين الشريفين وكليات ومعاهد الجامعة من جهة وللمدينة الطبية من الجهة الأخرى، وجهودهم المبذولة والدور التكاملي الفاعل بينهم في سبيل إتمام توقيع هذه المذكرة ، مبينا أن الاتفاقية تأتي تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله - على كافة الأصعدة، وخاصةً القطاعين الصحي والتعليمي.

من جانبه بين المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية الدكتور عبدالله غباشي أنه سيتم من خلال هذه المذكرة إفادة مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من الخبرات العملية والعلمية والموارد المتاحة التي تضمها الجامعة في كافة كلياتها وأقسامها طامحين أن يمتد التعاون بين المدينة والجامعة في كافة المجالات منوها بجهود ودعم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بافيل.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة – كل في تخصصه – ومنسوبي المدينة من موظفين أو متدربين على التدريب العملي والسريري والأكاديمي، و المشاركة في دعم وتطوير البحث العلمي وخصوصا في المجالات الصحية المختلفة ذات العلاقة، وفق أخلاقيات البحث وأنظمة النزاهة العلمية. إضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات وإقامة الأنشطة التطوعية والاجتماعية بما يتم الاتفاق عليه من أنشطة وبرامج، كذلك التعاون في برنامج التعليم المستمر لمنسوبي ومتدربي المدينة حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، كما سيتم من خلال المذكرة التعاون في الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال الإدارية، وتقنية المعلومات، والهندسية، والبيئية، والمساهمة في رفع مستوى التشغيل عموماً.

// انتهى //

19:55ت م

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