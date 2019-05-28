

جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون فخامة الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

// انتهى //

19:44ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب رئيس جمهورية سيرليون يصل جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.