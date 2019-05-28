

المدينة المنورة المدينة المنورة 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م واس

نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لـقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية .

وشارك جموع من الموطنين بالتجربة الفرضية ولذلك لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لاسمح الله للقاطرات أو توقفها ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لاسمح الله .

// انتهى //

19:41ت م

0174





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة قطار الحرمين تنفذ فرضية إخلاء بمحطة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.