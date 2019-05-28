السعودية اليوم / رئيس الشعب التونسي يلتقي وفداً برلمانياً من كوريا الجنوبية



تونس 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم، وفداً برلمانياً من كوريا الجنوبية برئاسة نائب رئيس البرلمان الكوري لي جو يونغ.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المؤسستين البرلمانيتين.

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19:26ت م

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