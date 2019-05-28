السعودية اليوم / القضاء على ثلاثة قناصة للميليشيا الارهابية شرق مدينة الحديدة اليمنية



الحديدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

أجهزت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية على عناصر قناصة من ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من القضاء على ثلاثة قناصين من ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق المدينة، حيثُ تم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين.

وتأتي هذه العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركزهم.

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19:22ت م

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