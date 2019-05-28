السعودية اليوم / صندوق المناسبات بغرفة الشرقية يواصل استعداداته للاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك



الدمام 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م واس

يواصل صندوق المنطقة الشرقية للمناسبات استعداداته لتنظيم حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر المبارك 1440 الذي يقام أول أيام عيد الفطر السعيد في الصالة

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بان العمل يسير وفق الخطة التي رسمت للاحتفالات، مشيرا الى ان الجميع يعمل لتنفيذ التصور العام للحفل والفعاليات المصاحبة له والذي يعكس المستوى العالي للاستعدادات حسب المعايير العالية المعروفة عن غرفة الشرقية، لافتا الى ان جميع الفعاليات تقدم مجانا.

وقال الخالدي : إن الغرفة تعمل على تجهيز الصالة الخضراء لتكون على مستوى الحفل الذي يشرفه سمو أمير المنطقة الشرقية وضيوفه الكرام، حيث سينطلق الحفل بلوحة وطنية تليها العرضة

وبين الخالدي أن حرص قطاع الاعمال في المنطقة على مشاركة الاهالي احتفالات الاعياد والمناسبات الوطنية كجزء مهم من مسؤوليتهم تجاه المنطقة واهاليها، مؤكدا بان رجال الاعمال ومن خلال صندوق المناسبات بالغرفة يبحثون في اجتماعاتهم الدورية المبادرات التي تساعد في تقديم الجديد لأهالي المنطقة، مشيرا إلى أن مجلس ادارة الصندوق لا يتوانى أبدا في تقديم باقة من الترفيه والتسلية في الاعياد الرسمية وايضا في المناسبات الوطنية والاجتماعية كهدية مستحقة يستمتع بها افراد الاسرة من شباب واطفال وسيدات، مبينا ان صندوق المناسبات يحظى بدعم مادي سخي من رجال الأعمال ومتابعة مستمرة من خلال مجلس إدارته لتنفيذ الخطط والبرامج الترفيهية.

وثمن الخالدي اهتمام رجال الأعمال في المنطقة بدعم صندوق المناسبات ، مؤكدا أنهم يحرصون على دعم مجتمعهم وتطويره ومشاركته مناسباته وأفراحه، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يهتم بالمشاركة ليس في الدعم المادي فقط وإنما في حضور احتفالات اهالي المنطقة الشرقية بمناسبة العيد كجزء مهم من مسؤوليتهم في متابعة الاعمال حتى تكتمل على اكمل وجه.

يذكر أن برنامج حفل الأهالي في العيد يشهد تنوعا وتميزا في الفعاليات والأعمال التي ستقدم خلال أيام العيد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات الداعمة، كما يقدم جميع المشاركين في فرق العمل من خلال البرنامج أدوار كبيرة تهدف إلى إنجاح هذه الاحتفالات.

// انتهى //

19:11ت م

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الدمام 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م واسيواصل صندوق المنطقة الشرقية للمناسبات استعداداته لتنظيم حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر المبارك 1440 الذي يقام أول أيام عيد الفطر السعيد في الصالة الرياضية الخضراء "الهيئة العامة للرياضة" بالدمام.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بان العمل يسير وفق الخطة التي رسمت للاحتفالات، مشيرا الى ان الجميع يعمل لتنفيذ التصور العام للحفل والفعاليات المصاحبة له والذي يعكس المستوى العالي للاستعدادات حسب المعايير العالية المعروفة عن غرفة الشرقية، لافتا الى ان جميع الفعاليات تقدم مجانا.وقال الخالدي : إن الغرفة تعمل على تجهيز الصالة الخضراء لتكون على مستوى الحفل الذي يشرفه سمو أمير المنطقة الشرقية وضيوفه الكرام، حيث سينطلق الحفل بلوحة وطنية تليها العرضة السعودية ، موضحا أن البرنامج الترفيهي لليوم الأول داخل الصالة الخضراء سوف يقدم عروضا شيقة للأكروبات الكوميدي، كما يقدم مسرحية محببة للأطفال، بالإضافة إلى عروض الضوء، والألعاب الكرنفالية، لافتا إلى أن فريق العمل يعقد الاجتماعات الدورية بهدف مناقشة كافة الخطط المزمع تنفيذها لتنظيم الحفل والفعاليات المصاحبة التي تستمر لسبعة أيام حيث يحتضن مجمعي الراشد التجاري ودارين مول فعاليات عائلية متنوعة ابتداء من ثاني أيام العيد وحتى سابع أيام العيد، فيما تستمر فعاليات الصالة الخضراء حتى خامس أيام العيد.وبين الخالدي أن حرص قطاع الاعمال في المنطقة على مشاركة الاهالي احتفالات الاعياد والمناسبات الوطنية كجزء مهم من مسؤوليتهم تجاه المنطقة واهاليها، مؤكدا بان رجال الاعمال ومن خلال صندوق المناسبات بالغرفة يبحثون في اجتماعاتهم الدورية المبادرات التي تساعد في تقديم الجديد لأهالي المنطقة، مشيرا إلى أن مجلس ادارة الصندوق لا يتوانى أبدا في تقديم باقة من الترفيه والتسلية في الاعياد الرسمية وايضا في المناسبات الوطنية والاجتماعية كهدية مستحقة يستمتع بها افراد الاسرة من شباب واطفال وسيدات، مبينا ان صندوق المناسبات يحظى بدعم مادي سخي من رجال الأعمال ومتابعة مستمرة من خلال مجلس إدارته لتنفيذ الخطط والبرامج الترفيهية.وثمن الخالدي اهتمام رجال الأعمال في المنطقة بدعم صندوق المناسبات ، مؤكدا أنهم يحرصون على دعم مجتمعهم وتطويره ومشاركته مناسباته وأفراحه، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يهتم بالمشاركة ليس في الدعم المادي فقط وإنما في حضور احتفالات اهالي المنطقة الشرقية بمناسبة العيد كجزء مهم من مسؤوليتهم في متابعة الاعمال حتى تكتمل على اكمل وجه.يذكر أن برنامج حفل الأهالي في العيد يشهد تنوعا وتميزا في الفعاليات والأعمال التي ستقدم خلال أيام العيد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات الداعمة، كما يقدم جميع المشاركين في فرق العمل من خلال البرنامج أدوار كبيرة تهدف إلى إنجاح هذه الاحتفالات.// انتهى //19:11ت م0168

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.