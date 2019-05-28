تمديد تكليف منصور آل شريم مديرًا لتعليم محايل عسير

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

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أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس، قرارًا بتمديد تكليف منصور بن عبدالله آل شريم مديرًا للتعليم بمحافظة محايل عسير لمدة عام من تاريخ انتهاء تكليفه الحالي وحتى 26/ 10/ 1441هـ.

وأعرب آل شريم عن شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.