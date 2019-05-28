ابن فطيس بعد لقاء أهل قطر في الحرم المكي : شكرًا الملك سلمان

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه الشاعر القطري محمد بن فطيس المري الشكر إلى قيادة المملكة على ما توفره من رعاية وخدمات لزوار بيت الله الحرام، بغض النظر عن جنسيتهم أو عن المواقف السياسية الرسمية لدولهم.

وقال المري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: سعدت بلقاء أغلب أصدقاء الطفولة وأغلب أهل قطر الغالية على قلبي في الحرم المكي، كما التقيت ببعض أفراد عائلة آل ثاني الكرام.

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وتابع ابن فطيس: من هنا أشكر خادم الحرمين الشريفين على عدم إدخال الدين في الأمور السياسية وحث جنود المملكة وأفرادها وموظفيها وخدام البيت على المساواة في الترحيب بجميع زوار بيت الله الحرام أيًّا كانوا وأيًّا كانت جنسيتهم، حفظ الله الملك سلمان وولي عهده وحفظ الله ديننا من المتربصين به وأعدائه وهم يلبسون لباسنا ويعيشون بيننا.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أعلنت استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم، وأوضحت أن “حكومة المملكة ترحب بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز بطاقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصّصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم”.

والمعروف أن محمد بن فطيس شاعر من قطر لمع نجمه عندما فاز بتاريخ 20 مارس 2007 بجائزة برنامج شاعر المليون الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة، وبذلك أصبح أول شاعر يفوز بجائزة البرنامج.

ويحظى المري بلقب شاعر المليون، كما أطلق عليه عضو لجنة التحكيم حمد السعيد لقب المحيط الهادي؛ لما يتميز به بن فطيس من هدوء في طباعهِ وعمق في شعرهِ، ولقد كان والده شاعرا أيضًا ولهُ مكانته في قطر، وهو من قبيلة آل مرة التي تشتهر بشعرائها، وينتمي إلى فخذ آل بحيح آل بشر.