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فيديو.. الكلباني : سرعة تناقل الشائعات سببها ببغاوات مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عادل الكلباني، أن العديد من البشر تحولوا إلى ما يشبه الببغاوات عبر مواقع التواصل ما زاد من سرعة تناقل الشائعات.
وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن البعض يتناقل الأخبار عبر برامج التواصل دون التدقيق في محتواها الأمر الذي يسبب صعوبة في السيطرة على الشائعات.
وتابع الكلباني : اللسان الببغاوي الآن أصبح “سنابة وتغريدة ورسالة واتس”
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