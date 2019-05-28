فيديو.. الكلباني : سرعة تناقل الشائعات سببها ببغاوات مواقع التواصل

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الشيخ عادل الكلباني، أن العديد من البشر تحولوا إلى ما يشبه الببغاوات عبر مواقع التواصل ما زاد من سرعة تناقل الشائعات.

وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن البعض يتناقل الأخبار عبر برامج التواصل دون التدقيق في محتواها الأمر الذي يسبب صعوبة في السيطرة على الشائعات.

وتابع الكلباني : اللسان الببغاوي الآن أصبح “سنابة وتغريدة ورسالة واتس”