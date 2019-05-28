أمانة عسير تستعيد أكثر من 156 ألف م2 من أراضي الدولة

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال اليومين الماضيين أكثر من 156 ألف م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 13 موقعًا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير، د. وليد الحميدي، بأن تلك الأعمال جاءت تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، منبهًا إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 156,928 ألف م2.

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وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها مشيرًا إلى أن أعمال الحملة ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمالًا لأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها؛ وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلًا، والتي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية.

وأكد أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية دون تهاون.

وحذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية؛ لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.