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شكرا لقرائتكم جوازات عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جوازات عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
أعلن مدير جوازات منطقة عسير، العميد سعد بن إبراهيم الحسين، استمرارية العمل بإدارة جوازات المنطقة بابها والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وكذلك تسليم جوازات السفر للسعوديين المنفذة من خلال خدمة أبشر، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
وأضاف العميد الحسين أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
ودعا العميد الحسين المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ ما يحتاجونه من خدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.
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