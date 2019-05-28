الان تتابع يحيى القحطاني مديرا عاما للتعليم بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 6:27 م, 28 مايو 2019 م التعليقات: 0 بقرار من وزير التعليم متابعات- الخليج 365 أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة، بناءً على توصية اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم ولمدة عام.

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