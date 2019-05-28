الان تتابع بالصور.. إطلاق سراح 9 نزلاء “غارمين” بسجن الأفلاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365 أطلق سراح تسعة نزلاء بسجن الأفلاج العام ممن شملهم العفو الملكي بالإفراج عن السجناء، المطالبين بحقوق مالية والذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة بمناسبة عفو شهر رمضان المبارك. Advertisements جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ‏وعبّر المفرج عنهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين واللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشرفين، كما ثمّن النزلاء لإدارة ومنسوبي شعبة سجن الأفلاج حسن الرعاية والاهتمام.

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