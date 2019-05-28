، 250 شخصًا على "مائدة أبناء الشهداء" الرمضانية في الخرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت بعنوان "لن ننساكم" وجمعت بين الوفاء والحب للوطن

شارك ما يقارب 250 شخصًا أمس في مائدة رمضانية استضافتها ساحة الاحتفالات بالمركز الحضاري لمحافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة على بعد 230 كم شمال شرق الطائف؛ تكريمًا لذوي الشهداء وصدقة جارية على أرواح الأبطال الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الوطن.

أقيمت الاحتفالية تحت عنوان "لن ننساكم"، وجمعت بين الوفاء والحب للوطن، بالتعاون مع بلدية محافظة الخرمة وبمشاركة قافلة أبناء الشهداء، وبرعاية رسمية من جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة، وتنسيق وتنفيذ فريق الخرمة التطوعي التابع للجمعية.

وشهدت الاحتفالية الرمضانية تكريم المشاركين وتقديم الهدايا الخاصة بالمناسبة.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية محمد بن سعد العبنق، أن هدفهم هو الاعتراف بالفضل والامتنان تجاه من ضحوا بأرواحهم للذود عن الدين والوطن وتكريم أبنائهم، وتجسيد القيم النبيلة التي يحتفظ بها أبناء الوطن تجاه "رجال الأمن" وشهداء الوطن، والاعتزاز بما يقدمه جنودنا البواسل من أدوار بطولية في الدفاع عن أرضنا الطاهرة، وتعزيزًا للتعاون والتكافل في المجتمع.

وأشاد بالدعم المستمر من رئيس الجمعية الشيخ سعد بن هويدي الدوسري المتابع لكافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تخدم أهالي المحافظة، معربًا عن شكره لذوي الشهداء والمشائخ والأهالي والإعلاميين على حضورهم، ولبلدية محافظة الخرمة لإتاحة الموقع لإقامة السفرة وفريق الخرمة التطوعي المنفذ للمبادرة، والشكر لقافلة أبناء الشهداء على مشاركتهم الفعالة.

كما أشاد رئيس اللجنة المنظمة لـ ⁧قافلة_أبناء_الشهداء فهد السمحان، بجهود ⁩رئيس جمعية البر الخيرية بالخرمة الشيخ سعد بن هويدي الدوسري، ومحمد بن سعد منصور العبنق المدير التنفيذي للجمعية، ونايف بن جليدان قائد فريق الخرمة التطوعي، على حسن الاستقبال والتنظيم على إنجاح هذه المبادرة الوطنية وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد أن قافلة الشهداء تهدف إلى التوسع في الفعاليات التي تدعم أبناء الشهداء وتسهم في تكريمهم بجميع مدن ومناطق المملكة.