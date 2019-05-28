- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بارك أمير القصيم فيصل بن مشعل انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية، مساء أمس، في قصر الرصافة ببريدة؛ حاثًّا على مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة.
وقال أمير المنطقة: "نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين، وتسهيل أمورهم، خاصة في هذه العشر المباركة".
ومن جانبه قال القاضي بمحكمة الاستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني: "الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من سمو أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية، والحريص على راحة سكان هذه المنطقة؛ تعزيزًا لرؤية الوطن 2030م حول العمل على جودة الحياة".
وقدم الحسيني شكره على التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة، لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر".
بدوره أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر: "أن المبادرة قطفت ثمارها بتضافر كافة الجهود؛ حيث وصل الدعم يوم أمس إلى (2،000،000) ريال، وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر".
بتفاعل الميسورين.. مليونا ريال للمستفيدين من حملة "سكني ولك أجري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
بارك أمير القصيم فيصل بن مشعل انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية، مساء أمس، في قصر الرصافة ببريدة؛ حاثًّا على مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة.
وقال أمير المنطقة: "نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين، وتسهيل أمورهم، خاصة في هذه العشر المباركة".
ومن جانبه قال القاضي بمحكمة الاستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني: "الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من سمو أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية، والحريص على راحة سكان هذه المنطقة؛ تعزيزًا لرؤية الوطن 2030م حول العمل على جودة الحياة".
وقدم الحسيني شكره على التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة، لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر".
بدوره أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر: "أن المبادرة قطفت ثمارها بتضافر كافة الجهود؛ حيث وصل الدعم يوم أمس إلى (2،000،000) ريال، وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر".
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
06:19 PM
تأتي بدعم من أمير القصيم في شهر الخير
بارك أمير القصيم فيصل بن مشعل انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية، مساء أمس، في قصر الرصافة ببريدة؛ حاثًّا على مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة.
وقال أمير المنطقة: "نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين، وتسهيل أمورهم، خاصة في هذه العشر المباركة".
ومن جانبه قال القاضي بمحكمة الاستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني: "الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من سمو أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية، والحريص على راحة سكان هذه المنطقة؛ تعزيزًا لرؤية الوطن 2030م حول العمل على جودة الحياة".
وقدم الحسيني شكره على التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة، لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر".
بدوره أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر: "أن المبادرة قطفت ثمارها بتضافر كافة الجهود؛ حيث وصل الدعم يوم أمس إلى (2،000،000) ريال، وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر".
، بتفاعل الميسورين.. مليونا ريال للمستفيدين من حملة "سكني ولك أجري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بتفاعل الميسورين.. مليونا ريال للمستفيدين من حملة "سكني ولك أجري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.