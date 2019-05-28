، 6431 عملية جراحية دقيقة أجرتها جمعية الأطفال المعوقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مدار 20 عامًا من العطاء بالتعاون مع "فيصل التخصصي"

نشرت جمعية الأطفال المعوقين "إنفوجرافيك" على حسابها في "تويتر"، يكشف أهم العمليات التي شخصتها بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لأطفالها على مدار الـ20 عامًا الماضية.

وكانت الحالات قد حولت إلى المستشفى من قبل الفرق الطبية الداخلية في المراكز التابعة لها، بإشراف الدكتور زايد الزايد استشاري جراحة العظام والأعصاب للأطفال؛ حيث يحتاج الأطفال إلى عمليات جراحة تقويم أطراف وأعصاب متنوعة لما يقارب 40٪ منهم؛ لتأهيلهم جسديًّا في كافة مناطق المملكة؛ ما ساهم في توفير تكاليف طائلة على أسر الأطفال وقُدمتْ لهم مجانًا.

وقالت جمعية الأطفال المعوقين: أجريت 1897 عملية جراحية للعمود الفقري، و1139 جراحة وتر عصبي، و590 جراحة حوض، و442 عملية جراحة قدم، و282 جراحة فخذ، و213 عملية ساق، و53 عملية عضد، و53 عملية جراحة ركبة، 42 عملية كتف، و33 عملية كعبرة، وعمليات أخرى جراحة دقيقة متنوعة بلغت 1687 عملية، وجميعهم يحتاج إلى علاج وتأهيل طبي بعد عمليات الجبس لمدة ستة أشهر.

وتخدم الجمعية سنويًّا أربعة آلاف طفل معوق تبلغ تكلفة تأهيل الطفل ما يقارب 50 ألف ريال سنويًّا، وتستقبل الجمعية التبرعات عبر مراكزها أو عبر مصرف الراجحي (SA1780000203608010033442)، أو برسالة نصية لرقم 1 إلى 5050 من خلال الرابط http://dca11.org/admsg/1 .

جدير بالذكر أن الجمعية تقدم برامج التأهيل والعلاج والتعليم منذ الولادة حتى سن 12 سنة للأطفال من الجنسين.

وكانت جمعية "الأطفال المعوقين" قد أطلقت حملة إعلامية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم تحت شعار "1=11"؛ حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية الأطفال المعوقين في معظم أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر 11 فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.