، وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام تكثف جهودها وتوزع المظلات على ضيوف الرحمن ،

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قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلةً في وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام بتوزيع المظلات على ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين؛ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ضمن مبادرة "سلامتك غايتنا" التي تهدف بدورها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف بيت الله الحرام والحفاظ على سلامتهم.
وأوضح مدير وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام سعيد بن حمود الغامدي أن وحدة الطوارئ تُكرس جُلّ همّها للحرص على تأمين كل ما يريح الزائر الكريم وتسهيل العقبات التي تعترض سير رحلته في المسجد الحرام، إضافة لتكثيف الجولات الميدانية خلال موسم رمضان المبارك، والتأكد من سلامة المخارج، وعدم وجود عوائق تحدّ من حركة سير المشاة، والتأكد من فعالية أنظمة الإطفاء.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام تكثف جهودها وتوزع المظلات على ضيوف الرحمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-28
قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلةً في وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام بتوزيع المظلات على ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين؛ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ضمن مبادرة "سلامتك غايتنا" التي تهدف بدورها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف بيت الله الحرام والحفاظ على سلامتهم.
وأوضح مدير وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام سعيد بن حمود الغامدي أن وحدة الطوارئ تُكرس جُلّ همّها للحرص على تأمين كل ما يريح الزائر الكريم وتسهيل العقبات التي تعترض سير رحلته في المسجد الحرام، إضافة لتكثيف الجولات الميدانية خلال موسم رمضان المبارك، والتأكد من سلامة المخارج، وعدم وجود عوائق تحدّ من حركة سير المشاة، والتأكد من فعالية أنظمة الإطفاء.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
05:37 PM
نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ضمن مبادرة "سلامتك غايتنا"
قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلةً في وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام بتوزيع المظلات على ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين؛ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ضمن مبادرة "سلامتك غايتنا" التي تهدف بدورها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف بيت الله الحرام والحفاظ على سلامتهم.
وأوضح مدير وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام سعيد بن حمود الغامدي أن وحدة الطوارئ تُكرس جُلّ همّها للحرص على تأمين كل ما يريح الزائر الكريم وتسهيل العقبات التي تعترض سير رحلته في المسجد الحرام، إضافة لتكثيف الجولات الميدانية خلال موسم رمضان المبارك، والتأكد من سلامة المخارج، وعدم وجود عوائق تحدّ من حركة سير المشاة، والتأكد من فعالية أنظمة الإطفاء.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
، وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام تكثف جهودها وتوزع المظلات على ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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