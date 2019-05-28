، لماذا يتم ترحيل الجواميس من منطقة سامراء بالعراق؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد واقعة مقتل طبيب

صوت مجلس محافظة صلاح الدين شمال بغداد، الثلاثاء، على ترحيل قطعان الجاموس من بعض مناطق المحافظة كسامراء وتل الذهب وسيد غريب والدجيل.

جاء ذلك على خلفية حوادث اصطدام كثيرة بحيوانات سائبة، ومنها حيوان الجاموس، راح ضحيتها عدد من المواطنين من سكان هذه المناطق، حسب "العربية نت".

وأكد المجلس في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة أحمد الكريم، أنه قرر مصادرة المواشي والحيوانات السائبة التي تتجول داخل المدن أو على الطرق الخارجية، وفرض غرامة قدرها 25 مليون دينار عراقي بحق المتسببين بحوادث السير من أصحاب المواشي في حدود محافظة صلاح الدين.

كما أكد المجلس في قراره أن تتولى قيادة عمليات سامراء والأجهزة الأمنية كافة تنفيذ ما جاء في القرار اعتباراً من تأريخ التصويت عليه.

مقتل طبيب

وصدر القرار على خلفية مقتل طبيب بعد اصطدام سيارته بحيوان الجاموس على الطريق الرابط بين سامراء – تكريت بمحافظة صلاح الدين منذ أيام.

وأكد مصدر طبي مقتل طبيب مقيم في مستشفى سامراء العام والذي توفي على الفور بعد نقله إلى مستشفى المدينة.

وأضاف المصدر الطبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "هذا الحادث هو الـ25 من نوعه بسبب المواشي والحيوانات السائبة على الطرقات".

من جانب آخر، تحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبعد تحرير تكريت من سيطرة تنظيم داعش ولوفرة المياه قدم أصحاب المواشي من جنوب العراق إلى صلاح الدين، وأتوا بمساندة الحشد الشعبي، بحسب تغريدات لناشطين من صلاح الدين.