محمد السعيدي يعترف: نعم دعمت داعش وتمنيت أن تنتصر على خصمها– فيديو

كشف الدكتور محمد السعيدي ، ما يقصده بتغريدته التي أثارت الجدل بعد أن تحدث فيها عن داعش ، حيث قال السعيدي في التغريدة : “أي انتصار تحققه داعش الآن ، وإن شككنا في بواعثه ودوافعه ونتائجه هو أفضل الموجود في الواقع السيء” .

وأوضح السعيدي ، أنه قد تم نزع الحديث من سياقه ، لأن هناك تغريدة أخرى تسبق هذه التغريدة ، وأوضحت فيها أنني أتمنى أن تنتصر داعش على الحشد الشعبي التي تمثل إيران ، لأنه عندما يكون هناك خلاف بين تنظيم دولة فالأفضل أن ينتصر التنظيم على الدولة ، لأن التنظيم سهل القضاء عليه إنما الدولة أمرها صعب ” .

وحول رأيه في تنظيم داعش الإرهابي قال السعيدي : “داعش هم جماعة استخباراتية نظمتها إيران وبعض أعوان المخابرات الصهيونية ، لتفرغ سوريا والعرق من أهل السنة .”