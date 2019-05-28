آخر التفاصيل عن حادث اختفاء الطيار السعودي بالفلبين

تواصل السلطات الفلبينية اجراءات بحثها عن الطيار السعودي المفقود ” عبد الله الشريف ” والذي اختفى بصحبة مدربه الفلبيني خلال جولة تدريبية.

وكشفت مصادر ان الجانب الفلبيني يستخدم السونار لتغطية الجزء الثاني من منطقة البحث في البحر بجزيرة ” اوكسيدنتال ميندور ” على مسافة 21 كيلو متر ، وعرض 7 كيلو مترات .

كما قامت السلطات الفلبينية من خلال فرق البحث والإنقاذ بمسح مايزيد عن 2.2 كم ولم يتم العثور على اي اشلاء او حطام للطائرة المفقودة .

وكان ” الشريف ” قد سافر لدراسة الطيران مع شقيقه بالفلبين على نفقاتهما الخاصة وذهب “عبد الله ” مع المدرب في رحلة لم يعود منها حتى الآن .

من جانبها اكدت اسرة الشاب المفقود التي سافرت للجزيرة ان ابنهم لا زال على قيد الحياة خاصة ً مع عدم توفر اي دليل على وفاته هو او المدرب المصاحب له مناشدة الجانبين السعودي والفلبيني ببذل مزيد من الجهد .

وكانت هناك معلومات تفيد بالعثور على حقيبة بداخلها صور شخصية وبطاقات بنكية للمدرب ، كما قام احد زملاء “عبد الله ” بلإتصال عليه بعد اسبوع من الواقعة لترد عليه امرأة لمدة 5 دقائق ثم اغلقت الهاتف ، وهو ما يعزز الشكوك .