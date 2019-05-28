الجامعة العربية: «قمة مكة» تعكس إدراك السعودية للتهديدات الراهنة

شدَّد الأمين العامّ المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير خالد الهباس، اليوم الثلاثاء، على أهمية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة عربية طارئة، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر يعكس إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فضلًا عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية.

وقال الهباس -في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية- إنَّ اجتماع القمة العربية الاستثنائية الذي تستضيفه مكة المكرمة يهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية، إضافةً إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب حيال التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي مؤخرًا، جرَّاء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط في الخليج قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مضختي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن توقّعه بأن يكون مستوى التمثيل في القمة العربية الطارئة عاليًا، وبخاصةً مع توفُّر عوامل النجاح لهذه القمة مثلما حدث في القمة العربية التي عقدت في الظهران العام الماضي، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي ما جعلها في صُلْب الأمن العالمي، وشدَّد على أنَّ أمن منطقة الخليج جزءٌ رئيسٌ من منظومة الأمن العربي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد ثلاث قمم (خليجية وعربية وإسلامية) في مكة المكرمة وفِي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكّد السلمي، في بيانٍ اطلعت «عاجل» على نسخة منه، ترحيب ودعم البرلمان العربي لهذه القمم التاريخية والتي تنعقد فِي مرحلة حاسمة من تاريخ الأمتين العربية والإسلامية، وفي ظل التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، خاصةً بعد استهداف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى، ووصل الاستهداف إلى إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية على مكة المكرمة في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، وتعمّدٍ لاستهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي.