22 % من بلاغات الهلال الأحمر بجازان مرورية

859 بلاغا
تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة جازان -منذ أول أيام رمضان المبارك- 859 بلاغا، وشملت بلاغات الحوادث المرورية 193 بلاغا بنسبة 22.4 %، تنوعت بين تصادم، وانقلاب، وحالات دهس. وتصدرت بلاغات التصادم المركز الأول، إذ بلغت 145 بلاغا، راوحت بين حرجة ومتوسطة وبسيطة.
مباشرة الحالات
أوضح المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أنه تمت مباشرة الحالات البالغة 145 حالة، وتقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أنه تم نقل بقية الحالات عن طريق جهات أخرى، قبل وصول الفرق الإسعافية، مضيفا بأن بلاغات حوادث الانقلاب بلغت 30 بلاغا في المرتبة الثانية، ونتج عنها 38 إصابة، وتمت مباشرة 30 حالة منها، واحتلت حوادث الدهس المرتبة الثالثة خلال 18 بلاغا، نتج عنها 18 إصابة، ومباشرة الفرق الإسعافية 14 حالة مصابة قُدمت لها الخدمة الإسعافية، ونقلها إلى المستشفيات، مؤكدا أن إحصاء الوفيات في مواقع البلاغات بلغ 20 حالة، وشملت أسباب الوفاة: مرضية، وحوادث مرورية، مبينا أن عدد الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية بلغ 7 حالات وفاة.
عدد البلاغات
859 بلاغا في رمضان
193 بلاغا للحوادث المرورية
145 بلاغا للتصادم
30 بلاغا لحوادث الانقلاب
18 بلاغا لحوادث الدهس
20 حالة وفاة
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