1.2 مليون مستفيد من خدمة الترجمة بالعشر الوسطى

11300 مصحف
بلغ عدد المصاحف التي تم توزيعها على قاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين 11300 مصحف، بينما كان عدد زوار مراكز التوعية في المسجد الحرام وخارجه 121325، ومن جهود الرئاسة، قامت خلال العشر الوسطى من رمضان هذا العام بتوزيع مطبوعات عدة على الزوار، بلغ عددها 121325، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التطويف 1447، وعدد المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني 11851، وبلغ عدد زوار معرض الحرمين 14203، بينما كان عدد المستفيدين من خدمة الترجمة 1248609، وعدد المستفيدين من البرنامج العلمي 22850، والمستفيدون من إجابة السائلين 32200.
المحور الخدمي
سجل المحور الخدمي في المسجد الحرام عددا من الخدمات، منها كمية النفايات التي رُفعت وبلغ عددها 1815، ومياه زمزم المستهلكة من البئر نحو 21 ألفا، والمستفيدون من خدمة العربات عددهم 7416، بينما بلغ عدد الكاسات المستهلكة للسقيا أكثر من 34 مليون كأس، والمستفيدون من خدمة نقل ذوي الجنائز 1307، والمستفيدون من خدمة نقل كبار السن 1285، بينما تضمن المحور الإداري بلاغات هاتفية بلغت 1289، والبلاغات اللاسلكية 10686، والبلاغات الإلكترونية 177، وبلغ عدد زوار مصنع الكسوة 14203.
من إحصاءات العشر الوسطى
المستفيدون من حلقات تصحيح التلاوة 4010
المصاحف الموزعة 11300
زوار مراكز التوعية 121325
المستفيدون من خدمة التطويف 1447
المستفيدون من خدمة الإرشاد المكاني 11851
المستفيدون من خدمة الترجمة 1248609
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