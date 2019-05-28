1.2 مليون مستفيد من خدمة الترجمة بالعشر الوسطى

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إحصاءات العشر الوسطى من رمضان في المسجد الحرام لهذا العام، وحسب الإحصاءات التي اطلعت عليها «دوت الخليج»، اتضح أن عدد المستفيدين من مقرأة الحرمين 1853، بينما بلغ عدد المستفيدين من حلقات تصحيح التلاوة 4010، والمستفيدون من خدمة الترجمة 1248609.

11300 مصحف

بلغ عدد المصاحف التي تم توزيعها على قاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين 11300 مصحف، بينما كان عدد زوار مراكز التوعية في المسجد الحرام وخارجه 121325، ومن جهود الرئاسة، قامت خلال العشر الوسطى من رمضان هذا العام بتوزيع مطبوعات عدة على الزوار، بلغ عددها 121325، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التطويف 1447، وعدد المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني 11851، وبلغ عدد زوار معرض الحرمين 14203، بينما كان عدد المستفيدين من خدمة الترجمة 1248609، وعدد المستفيدين من البرنامج العلمي 22850، والمستفيدون من إجابة السائلين 32200.

المحور الخدمي

سجل المحور الخدمي في المسجد الحرام عددا من الخدمات، منها كمية النفايات التي رُفعت وبلغ عددها 1815، ومياه زمزم المستهلكة من البئر نحو 21 ألفا، والمستفيدون من خدمة العربات عددهم 7416، بينما بلغ عدد الكاسات المستهلكة للسقيا أكثر من 34 مليون كأس، والمستفيدون من خدمة نقل ذوي الجنائز 1307، والمستفيدون من خدمة نقل كبار السن 1285، بينما تضمن المحور الإداري بلاغات هاتفية بلغت 1289، والبلاغات اللاسلكية 10686، والبلاغات الإلكترونية 177، وبلغ عدد زوار مصنع الكسوة 14203.

من إحصاءات العشر الوسطى

المستفيدون من حلقات تصحيح التلاوة 4010

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المصاحف الموزعة 11300

زوار مراكز التوعية 121325

المستفيدون من خدمة التطويف 1447

المستفيدون من خدمة الإرشاد المكاني 11851

المستفيدون من خدمة الترجمة 1248609