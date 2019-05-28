السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

أوقف الجيش التونسي خمسة مهاجرين غير شرعيين بمدينة بن قردان بمحافظة تطاوين جنوب البلاد .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه تونس، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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17:41ت م

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