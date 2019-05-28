السعودية اليوم / الشيخ السديس يستقبل رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا



مكة المكرمة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم , سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا والوفد المرافق له.

وأشاد معالي الرئيس بالدور الذي يقوم به سموه في سبيل الدعوة الصحيحة للكتاب والسنة، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- في نشر هدايات الدين الإسلامي الحنيف، ومنهج الوسطية والاعتدال، وهو منهج هذه الدولة المباركة -رعاها الله-.

من جهته شكر سمو الأمير معالي الرئيس العام على الدور الذي تقوم به الرئاسة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، واللذين يحظيان باهتمام فائق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

// انتهى //

16:56ت م

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