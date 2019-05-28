السعودية اليوم / مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية يصل إلى جدة



جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

وصل إلى جدة اليوم ، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الوفد الليبي للقمة العربية الاستثنائية السفير صالح الشماخي .

وكان في استقباله لدى وصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، الوزير المرافق بوزارة الخارجية إبراهيم راضي الراضي ، ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

16:45ت م

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