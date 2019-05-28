

القاهرة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عقد الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، العاملة في نطاق مجلس الوحدة في القاهرة في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل.

وأفاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، في تصريح له اليوم، بأن الاجتماع سيتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، في إطار "العيد الذهبي" بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .

// انتهى //

16:13ت م

0133





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحادات العربية المتخصصة تعقد اجتماعها "الخمسين" بالقاهرة يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.