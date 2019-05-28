السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يدشّن نظام دعم واتخاذ القرار "مؤشر"



الأحساء 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

دشن معالى مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي نظام دعم واتخاذ القرار "مؤشر".

وأوضح معاليه أن نظام "مؤشر" يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها عمادة تقنية المعلومات بالجامعة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للجامعة فيما يخص التحوّل الوطني في المملكة والذي يعمل على تحقيق استدامة وكفاءة صنع واتخاذ القرار والارتقاء بمستوى الأداء وجودته، حيث تم تطويع أحدث التقنيات العالمية لتقديم لوحات معلومات وبيانات دقيقة لمتخذي القرار في الجامعة لتعطي مؤشرات رقمية ورسومات بيانية تعمل على تمكين متخذ القرار من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، مع تحسين العملية الأكاديمية والإدارية من ناحية رفع الكفاءة والأداء من خلال الإحصائيات الدقيقة التي تصب في مصلحة المستفيدين من خدمات الجامعة.

وأشار معاليه إلى أن النظام يتميز بسرعة تحقيق رؤى الإدارة العليا في الجامعة، إلى جانب كفاءة عمليات النظام التي تعمل على جلب وتحليل مصادر البيانات من جهات متعددة مثل الكليات والإدارات والعمادات المساندة والمراكز العلمية والبحثية ومحطة الأبحاث البيطرية والمستشفى الجامعي ومجمع العيادات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة والمشاريع التطويرية المرتبطة بالخطة التشغيلية ومشاريع التحوّل الرقمي بالجامعة، وجميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية والبحثية.

وقدّم عميد تقنية المعلومات الدكتور حسن بن شجاع القحطاني عرضًا فنيًّا عن مراحل التطوير والمميزات الفنية لنظام "مؤشر" الذي يُعد أحد أبرز مخرجات مشاريع الخطة التشغيلية للجامعة الداعم لهدفها الاستراتيجي الرابع "توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية".

وأعرب الدكتور القحطاني عن أهمية نظام "مؤشر" كونه أحد أهم الأنظمة الإدارية الذي يتم من خلاله بناء مستودع متكامل من البيانات الخاصة بالجامعة من خلال التكامل بين جميع الأنظمة الإلكترونية الإدارية والأكاديمية والبحثية وكذلك قواعد البيانات، وذلك باستخدام مجموعة التطبيقات والأدوات، وأفضل الممارسات التقنية التي يمكن من خلالها الوصول إلى مستودع البيانات وتحليلها من جميع الجوانب لاستخراج المعلومات الآنية والدقيقة، وإصدار التقارير الذكية ومؤشرات الأداء ولوحات المعلومات التنفيذية بالنظام التي تتيح الاطلاع المباشر على مؤشرات أداء العملية التعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة والتنبؤ, فيما يمكن حدوثه في المستقبل والتي يترتب عليها عملية دعم صناعة واتخاذ القرار من الإدارية العليا بالجامعة، وكذلك رفع أداء الجهات التابعة لكل قطاع على مستوى جميع المجالات المختلفة والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمختلف المستفيدين من خدمات الجامعة.

وقدم عميد تقنية المعلومات خالص شكره وتقديره لجميع فرق العمل القائمة على تنفيذ وتشغيل هذا النظام في ظل توجيه ودعم الإدارة العليا للجامعة.

يشار إلى أن نظام "مؤشر" لدعم واتخاذ القرار يوفر عددًا من المميزات من أبرزها: ربط البيانات المتعددة المصادر لتوفير رؤية موحدة ومتكاملة عن بيانات الجامعة, والإسهام في دعم عملية صنع القرار، والقدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطة الموضوعة من واقع البيانات والمؤشرات في بيئة العمل، وتغيير مصادر البيانات وتعدد احتياجات المستفيدين، وجودة البيانات لغايات التحليل وخصوصاً البيانات التاريخية منها، واستخدام العرض والتصميم المناسب لكل مؤشر وإحصائية من خلال الرسومات البيانية، و دعم إمكانية استخراج وتكامل وتحميل البيانات لغايات دعم وصناعة القرار، وتصميم وتنفيذ نماذج للأنظمة التحليلية، ودعم القرار لتلبية احتياجات الاعمال المختلفة، وتصميم وتنفيذ الحلول الداعمة لعرض ونشر البيانات.

حضر حفل التدشين بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج ووكيل الجامعة الدكتور مطلق بن محمد العتيبي وعميد تقنية المعلومات الدكتور حسن بن شجاع القحطاني.

// انتهى //

16:12ت م

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