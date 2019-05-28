السعودية اليوم / أكثر من أربعة ملايين مستفيد من خدمات الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة خلال هذا العام



الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

بلغ مجمل الأعمال التي قامت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، خلال هذا العام، أكثر من (4,168,993) منجزًا, شملت توزيع الكتيبات الدينية والمطويات الإرشادية, وإجابات السائلين.

واستعرض تقرير لمنجزات الوزارة جهود الأمانة في توزيع الكتيبات والمطويات الدينية, وعدد من مطبوعات الوزارة المتنوعة, وكذلك إجابة السائلين والإفتاء فيما يتعلق بمسائل الحج والعمرة والأسئلة العامة, حيث بلغ عدد الكتيبات الموزعة (3,620,240) كتيباً ومطوية, و(398,796) اتصالاً عن طريق الهاتف المجاني, وعدد المناشط المنفذة (69889) منشطا , و(3128) جولة ميدانية, و(76835) ساعة عمل, إلى جانب (105) مواقع عمل.

وتأتي تلك الجهود بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, الذي وجه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار, تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:11ت م

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