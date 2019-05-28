السعودية اليوم / "الطيران المدني" ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية



الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

حصلّت الهيئة العامة للطيران المدني، على موقع متقدم ضمن أفضل (15) جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، بالإضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء (قطاع النقل والاتصالات) بنسبة 50%، وذلك من خلال الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للربع الأول من عام 2019م، ويعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى التقدم الذي حققته الهيئة في مجال الخدمات الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.

وتقدم الهيئة الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال.

وتبنت الهيئة مجموعة من المعايير العالمية في مفهوم بناء المطارات الذكية لاعتمادها في مشاريعها التطويرية القادمة لبناء وتحديث عددٍ من المطارات بما يحقق أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030. ومنها توفير أجهزة إصدار بطاقات صعود الطائرة مع بطاقة تعريف الحقائب، توفير أجهزة الإجراءات الذاتية للحقائب التي تمكن المسافر من إجراء تسجيل الحقائب ذاتيا، توفير بوابات إلكترونية وأجهزة مسح ضوئي للوثائق، توفير الخدمة الذاتية لبوابات الصعود إلى الطائرة إلكترونيا، تركيب شاشات عرض معلومات الرحلات بالمطارات.

يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الرقمية المتطورة والمتكاملة بما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي، ويعمل برنامج «يسِّر» بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة «مرصد» الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني.

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16:10ت م

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