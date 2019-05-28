انت الان تتابع تفاصيل خبر تحالف الرياض - أبوظبي يعرقل رحلات اليمنيين في رمضان والعيد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - ألغت شركة طيران تجارية يمنية رحلتين مقررتين اليوم الثلاثاء، إثر رفض التحالف العربي إصدار تصريح يسمح بحركة طائراتها من وإلى مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت شركة "بلقيس" (خاصة)، في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تعلن إلغاء رحلتيْها ليوم الثلاثاء، من عدن إلى العاصمة السودانية الخرطوم (ذهاباً وإياباً)، ومن العاصمة المؤقتة إلى العاصمة الأردنية (ذهاباً وإياباً أيضاً)".

وعزت الشركة إلغاء رحلتيْها إلى "عدم حصولها على التصاريح اللازمة للتشغيل".

ولم تذكر الشركة أسباب رفض التحالف منح التصريح، في حين لم يعقب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على ما ورد في تدوينة الشركة.

ويأتي إعلان الشركة بعد يومين من إعلان شركة الخطوط اليمنية (حكومية)، إلغاء رحلتها من عدن إلى عمّان، واضطرارها إلى تسيير رحلة شاغرة المقاعد من سيئون بمحافظة حضرموت إلى عمّان، لنقل المسافرين العالقين في الأردن.

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وأشارت "اليمنية" إلى أنها ستعيد المسافرين من عمّان إلى سيئون، شرقي البلاد، بدلاً عن عدن.

ويسيطر التحالف العربي الذي تقوده الرياض على الأجواء اليمنية، وهو من يمنح التصاريح لتسيير الرحلات المدنية والتجارية، حيث يمنح الشركات الجوية في اليمن (اليمنية وبلقيس والسعودية) تصاريح الطيران.

وقال مصدر في الخطوط اليمنية، في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن شركات الطيران ترفع بشكل دوري لقيادة التحالف في عدن، تقارير عن موعد الرحلات ووجهتها وعدد المسافرين، وعقب ذلك يُمنح التصريح قبل الرحلة بيومين أو ثلاثة أيام.

ووفق المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن التحالف رفض في أكثر من مناسبة منح تصاريح الطيران لأسباب غير معلنة، ما يسبب معاناة كبيرة لشركات الطيران والمسافرين الذين يجدون أنفسهم عالقين لأيام في مطارات عدن والقاهرة وعمّان والخرطوم.

وأضاف: "في رمضان وقرب حلول العيد يزيد السفر، وفي اليمن لا توجد إلا خمس طائرات تعمل للشركات الجوية الثلاث، والتحالف لا يسمح إلا برحلة واحدة في اليوم، ويمنع دخول شركات أخرى للعمل في اليمن".

ويضطر اليمنيون إلى السفر عبر مطاري عدن وسيئون فقط، في حين تتوقف الحركة في 11 مطاراً بينها مطارات خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية والتحالف العربي، ومهيأة للعمل مثل مطار الريان في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.