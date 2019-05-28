قمم مكة توحد الجبهات الإسلامية والعربية ضد إرهاب إيران

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تستضيف المملكة مؤتمرات القمة الإسلامية والعربية والخليجية هذا الأسبوع، حيث تثير التوترات بين إيران والولايات المتحدة مخاوف من التصعيد العسكري، خاصة بعد أن تسببت أنشطة طهران الإرهابية في حالة من الخوف العالمي، من أن يتحول الأمر إلى صراع عسكري.

جبهات إسلامية وخليجية:

وحسب صحيفة جولف نيوز الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن القمم الثلاث في مكة المكرمة، والتي تعد أقدس مدينة في العالم الإسلامي، تمنح الفرصة لإقامة جبهات عربية وخليجية وإسلامية موحدة ضد طهران.

Advertisements

وقال حسين إيبش، الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: إن هدف الرياض هو “تعزيز الدعم العربي والإسلامي، والإعداد المبكر لمواجهات دبلوماسية وسياسية”.

وقالت الصحيفة الإماراتية: إن القمة الطارئة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، تعقد يوم الخميس، أي قبل يوم واحد من انعقاد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المقررة منذ فترة طويلة.

تهديدات إيران:

وكانت واشنطن قد أعادت، فرض عقوبات صارمة على طهران وقررت نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، وسط هجمات تخريبية على منشآت نفطية.

واستهدفت إيران ناقلتين نفطيتين سعوديتين، من بين أربع سفن، ضمن أعمال تخريبية قبالة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، كما صعد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات الطائرات بدون طيار على المملكة، أحدها أسفر عن هجوم على مضختي نفط في الرياض.