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شكرا لقرائتكم هل يحق خصم متعثرات بطاقه الفيزا من حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يحق خصم متعثرات بطاقه الفيزا من حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع أي مبالغ من الدعم المخصص للمستفيدين أو الحجز عليه.
وقالت خدمة العملاء في البرنامج ردًّا على سؤال في هذا الشأن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى.
وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).
وكانت مؤسسة النقد شددت على عدم أحقية البنوك في استقطاع دعم حساب متابعات الخليج 365 أو تحصيل أي متأخرات منه، ودعت المتضررين إلى مراجعة البنوك لحل المشكلة قبل التصعيد إليها عبر خدمة ساما تهتم.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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