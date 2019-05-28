هل يحق خصم متعثرات بطاقه الفيزا من حساب المواطن ؟

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع أي مبالغ من الدعم المخصص للمستفيدين أو الحجز عليه.

وقالت خدمة العملاء في البرنامج ردًّا على سؤال في هذا الشأن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).

وكانت مؤسسة النقد شددت على عدم أحقية البنوك في استقطاع دعم حساب متابعات الخليج 365 أو تحصيل أي متأخرات منه، ودعت المتضررين إلى مراجعة البنوك لحل المشكلة قبل التصعيد إليها عبر خدمة ساما تهتم.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).