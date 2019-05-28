موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثالث والعشرين من رمضان المبارك، عند الساعة 06:58، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:05؛ بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:37، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:51 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 23 رمضان عند الساعة 07:25، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:14 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:27 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33.