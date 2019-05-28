تعرف على شروط القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت كلية الأمير سلطان الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج العاشر من شوال القادم موعدًا لاستقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي 1440‏- 1441هـ في أقسام التقنية الميكانيكية (تخصص صيانة ميكانيكية- تخصص إنتاج)، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص آلات ومعدات كهربائية)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم التقنية الكيميائية (تخصص كيمياء صناعية) وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (هنا) ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 16/ 10/ 1440هـ.

واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يزيد عمره على 20 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95 % أو ما يعادلها، وأن يكون خريج العام الحالي 1439-1440، ومجتازًا لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي وكفاية اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجو الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط، وألا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40)، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.

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ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الإلكتروني، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.

يذكر أن الصناعات الحربية تعد إحدى الروافد المهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة بكافة قطاعاتها من ذخيرة حية ومعدات وأسلحة وقطع غيار، وعاملًا مهمًّا في نقل وتوطين التقنية الحديثة واستشعارًا لهذا الأمر صدرت الموافقة السامية في العام 1406هـ بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات العسكرية؛ حتى تتمكن من بناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الحربية في المملكة. وكذلك الإسهام في دعم الإنتاج الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني ونقل التقنية وتحقيق التكامل الصناعي مع القطاع الخاص.

وتسعى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى دعم الأمن الوطني بتلبية احتياجات القطاعات العسكرية.