شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشرقية» يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري وأعضاء المجلس.

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وتسلم الأمير سعود بن نايف خلال اللقاء شهادة ( الآيزو 9001 ) التي حصل عليها المجلس كأول مجلس بلدي بالمملكة يحصل عليها، بالإضافة إلى تقرير عن مبادرة الطالب صديق المجلس، كما اطلع على التقرير السنوي لإنجازات المجلس لعام 2018م.

ووجه أمير المنطقة الشرقية أعضاء المجلس على مواصلة لقاء الأهالي لملاحظاتهم وإيصالها لذوي الاختصاص، مؤكدًا على أهمية العمل على متابعة المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الملاحظات والشكاوي لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

وثمّن الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها. من جهته، قدم رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام الشكر بالإنابة عن أعضاء المجلس لأمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال المجلس وما قدمه من إنجازات.