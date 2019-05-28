، "نتنياهو" بين فكي الرحى.. تعثر مفاوضات الحكومة وانقضاء مهلة تشكيلها ،

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يسابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الوقت لتحريك مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي قبل الموعد النهائي غدًا (الأربعاء)، في حين يستعد الكنيست لإقرار مشروع قانون لحله نهائيًا تمهيداً لانتخابات تشريعية جديدة بعد أشهر من انتخابات 9 أبريل (نيسان).
وأمام "نتنياهو" حتى مساء غد فقط للتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، لكنه لم يقنع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بالتخلي عن مطلب رئيسي والسماح بتشكيل الحكومة.
وسيمنى "نتنياهو" بنكسة كبيرة في حال فشله خاصة وأنه يواجه خطر توجيه لائحة اتهام محتملة بالتزوير وإساءة الائتمان والرشوة في الأشهر المقبلة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أشارت تقارير إلى أن "نتنياهو" يسعى للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يعطيه الحصانة من المقاضاة، لكن الانتخابات الجديدة إن أجريت ستعطل هذه الجهود وتجعل تحقيق ذلك مستحيلاً.
علاوة على ذلك، يواجه "نتنياهو" خطر إمكانية أن يطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من عضو آخر في البرلمان تشكيل الحكومة.
"نتنياهو" بين فكي الرحى.. تعثر مفاوضات الحكومة وانقضاء مهلة تشكيلهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
يسابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الوقت لتحريك مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي قبل الموعد النهائي غدًا (الأربعاء)، في حين يستعد الكنيست لإقرار مشروع قانون لحله نهائيًا تمهيداً لانتخابات تشريعية جديدة بعد أشهر من انتخابات 9 أبريل (نيسان).
وأمام "نتنياهو" حتى مساء غد فقط للتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، لكنه لم يقنع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بالتخلي عن مطلب رئيسي والسماح بتشكيل الحكومة.
وسيمنى "نتنياهو" بنكسة كبيرة في حال فشله خاصة وأنه يواجه خطر توجيه لائحة اتهام محتملة بالتزوير وإساءة الائتمان والرشوة في الأشهر المقبلة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أشارت تقارير إلى أن "نتنياهو" يسعى للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يعطيه الحصانة من المقاضاة، لكن الانتخابات الجديدة إن أجريت ستعطل هذه الجهود وتجعل تحقيق ذلك مستحيلاً.
علاوة على ذلك، يواجه "نتنياهو" خطر إمكانية أن يطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من عضو آخر في البرلمان تشكيل الحكومة.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:32 PM
سيمنى بنكسة كبيرة في حال فشله
يسابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الوقت لتحريك مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي قبل الموعد النهائي غدًا (الأربعاء)، في حين يستعد الكنيست لإقرار مشروع قانون لحله نهائيًا تمهيداً لانتخابات تشريعية جديدة بعد أشهر من انتخابات 9 أبريل (نيسان).
وأمام "نتنياهو" حتى مساء غد فقط للتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، لكنه لم يقنع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بالتخلي عن مطلب رئيسي والسماح بتشكيل الحكومة.
وسيمنى "نتنياهو" بنكسة كبيرة في حال فشله خاصة وأنه يواجه خطر توجيه لائحة اتهام محتملة بالتزوير وإساءة الائتمان والرشوة في الأشهر المقبلة.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، أشارت تقارير إلى أن "نتنياهو" يسعى للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يعطيه الحصانة من المقاضاة، لكن الانتخابات الجديدة إن أجريت ستعطل هذه الجهود وتجعل تحقيق ذلك مستحيلاً.
علاوة على ذلك، يواجه "نتنياهو" خطر إمكانية أن يطلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من عضو آخر في البرلمان تشكيل الحكومة.
، "نتنياهو" بين فكي الرحى.. تعثر مفاوضات الحكومة وانقضاء مهلة تشكيلها ،
المصدر : الخليج 365
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