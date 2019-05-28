محمد بن مسعود - الدمام - ممن تنطبق عليهم القواعد.. بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلق قبل قيل سراح تسعة نزلاء بسجن الأفلاج العام ممن شملهم العفو الملكي بالإفراج عن السجناء، المطالبين بحقوق مالية الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة بمناسبة عفو شهر رمضان المبارك. جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ‏وعبّر المفرج عنهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين واللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشرفين، كما ثمّن النزلاء لإدارة ومنسوبي شعبة سجن الأفلاج حسن الرعاية والاهتمام بالنزلاء. إطلاق سراح 9 نزلاء بسجن الأفلاج مشمولين بالعفو الملكي مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-28 أطلق قبل قيل سراح تسعة نزلاء بسجن الأفلاج العام ممن شملهم العفو الملكي بالإفراج عن السجناء، المطالبين بحقوق مالية الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة بمناسبة عفو شهر رمضان المبارك. جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. Advertisements ‏وعبّر المفرج عنهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين واللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشرفين، كما ثمّن النزلاء لإدارة ومنسوبي شعبة سجن الأفلاج حسن الرعاية والاهتمام بالنزلاء. 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 04:00 PM ممن تنطبق عليهم القواعد.. بمناسبة شهر رمضان المبارك ممن تنطبق عليهم القواعد.. بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلق قبل قيل سراح تسعة نزلاء بسجن الأفلاج العام ممن شملهم العفو الملكي بالإفراج عن السجناء، المطالبين بحقوق مالية الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة بمناسبة عفو شهر رمضان المبارك. جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ‏وعبّر المفرج عنهم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين واللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشرفين، كما ثمّن النزلاء لإدارة ومنسوبي شعبة سجن الأفلاج حسن الرعاية والاهتمام بالنزلاء. ، إطلاق سراح 9 نزلاء بسجن الأفلاج مشمولين بالعفو الملكي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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