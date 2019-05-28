، وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستكمال صيانة مصليات العيد بالطائف ،

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، باستكمال أعمال الصيانة والتشغيل لمصليات العيد في محافظة الطائف، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بتهيئة كل السبل وإدراجها ضمن قائمة المصليات؛ لتمكين المصلين من الصلاة فيها يوم عيد الفطر المبارك، إلى جانب 317 جامعاً بالمحافظة.
ويأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" الفوري تجاوباً مع رغبات الأهالي بمحافظة الطائف، حيث صدر التوجيه باستكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل والتأكيد على الفرع بالوقوف على جاهزيتها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بإنهاء جميع الأعمال؛ لضمان إقامة صلاة العيد وفق أعلى المستويات لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وكانت "الخليج 365" نشرت تقريراً حول تجهيز مصليات العيد بمحافظة الطائف التي كانت مغلقة منذ قرابة عام؛ حيث لم تتم صلاة عيد الأضحى بها العام الماضي لأول مرة منذ عقود.
وحينها دعت إدارة المساجد بمحافظة الطائف إلى التوجه إلى جوامع الأحياء لأداء صلاة عيد الأضحى؛ معلنة أن مصليات العيد بمحافظة الطائف لن تستقبل المصلين لأول مرة منذ عقود، بعد أن وُضعت عليها لافتات الإغلاق؛ بسبب عدم جاهزيتها.
وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستكمال صيانة مصليات العيد بالطائفسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-28
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، باستكمال أعمال الصيانة والتشغيل لمصليات العيد في محافظة الطائف، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بتهيئة كل السبل وإدراجها ضمن قائمة المصليات؛ لتمكين المصلين من الصلاة فيها يوم عيد الفطر المبارك، إلى جانب 317 جامعاً بالمحافظة.
ويأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" الفوري تجاوباً مع رغبات الأهالي بمحافظة الطائف، حيث صدر التوجيه باستكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل والتأكيد على الفرع بالوقوف على جاهزيتها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بإنهاء جميع الأعمال؛ لضمان إقامة صلاة العيد وفق أعلى المستويات لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وكانت "الخليج 365" نشرت تقريراً حول تجهيز مصليات العيد بمحافظة الطائف التي كانت مغلقة منذ قرابة عام؛ حيث لم تتم صلاة عيد الأضحى بها العام الماضي لأول مرة منذ عقود.
وحينها دعت إدارة المساجد بمحافظة الطائف إلى التوجه إلى جوامع الأحياء لأداء صلاة عيد الأضحى؛ معلنة أن مصليات العيد بمحافظة الطائف لن تستقبل المصلين لأول مرة منذ عقود، بعد أن وُضعت عليها لافتات الإغلاق؛ بسبب عدم جاهزيتها.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
03:01 PM
في تجاوب سريع مع ما نشرته "الخليج 365" حول الموضوع لإنهاء معاناة الأهالي
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، باستكمال أعمال الصيانة والتشغيل لمصليات العيد في محافظة الطائف، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بتهيئة كل السبل وإدراجها ضمن قائمة المصليات؛ لتمكين المصلين من الصلاة فيها يوم عيد الفطر المبارك، إلى جانب 317 جامعاً بالمحافظة.
ويأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" الفوري تجاوباً مع رغبات الأهالي بمحافظة الطائف، حيث صدر التوجيه باستكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل والتأكيد على الفرع بالوقوف على جاهزيتها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بإنهاء جميع الأعمال؛ لضمان إقامة صلاة العيد وفق أعلى المستويات لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.
وكانت "الخليج 365" نشرت تقريراً حول تجهيز مصليات العيد بمحافظة الطائف التي كانت مغلقة منذ قرابة عام؛ حيث لم تتم صلاة عيد الأضحى بها العام الماضي لأول مرة منذ عقود.
وحينها دعت إدارة المساجد بمحافظة الطائف إلى التوجه إلى جوامع الأحياء لأداء صلاة عيد الأضحى؛ معلنة أن مصليات العيد بمحافظة الطائف لن تستقبل المصلين لأول مرة منذ عقود، بعد أن وُضعت عليها لافتات الإغلاق؛ بسبب عدم جاهزيتها.
، وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستكمال صيانة مصليات العيد بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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