، بالصور.. بلدية جيزان تتوج الفريق الفائز ببطولة الأمانة الرمضانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - هدفت لاستثمار أوقات الشباب وتعزيز قدراتهم الرياضية وبث روح التنافس

اختتمت بطولة أمانة منطقة جازان الرمضانية الثانية لعام ١٤٤٠هـ برعاية أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وبحضور رئيس بلدية مدينة جيزان محمد الهلالي، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي بالمنطقة .

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، إن الأمانة حرصت على تنظيم هذه البطولة على كأس الأمانة للعام الثاني على التوالي، بهدف استثمار أوقات الشباب وتعزيز قدراتهم الرياضية وبث روح التنافس الرياضي بين شباب منطقة جازان من خلال مشاركة فرق الأحياء الرياضية في هذه البطولة الرمضانية.

وجمعت المباراة النهائية بين فريقي برشلونة جيزان وبرازيل الحديقة والتي انتهت بفوز فريق برشلونة جيزان بركلات الترجيح.

وشهدت أجواء المباراة الختامية كرنفالاً بهيجًا حضره جمع غفير من الشباب الرياضيين من جميع محافظات منطقة جازان، وسط أجواء تفاعلية من الجمهور.

وسلم رئيس بلدية مدينة جيزان محمد الهلالي، كأس بطولة أمانة منطقة جازان الرمضانية والميداليات الذهبية لفريق برشلونة جيزان الفائز بالمركز الأول، كما قام الهلالي بتسليم صاحب المركز الثاني فريق برازيل الحديقة بالميداليات الفضية.