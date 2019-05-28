بالصور: جدل في تويتر بعد مشاركة فتاة سعودية صورة عقد زواجها وشرط الـ 500 الف ريال

أثار نشر الناشطة السعودية فوز العتيبي صورةً لشروط عقد قرانها موجة جدل واسعة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الفتاة السعودية نشرت عبر حسابها الشخصي في “تويتر صوراً تظهر بطاقة تحتوي على شروطها على زوجها الذي عقد عليها.

وتمثلت هذه الشروط في 6 بنود رئيسية، كان أولها أن تحصل على خادمة، ومنزل مستقل في الرياض، والشرط الثالث أن لا يؤذيها بالقول أو الفعل، وكذلك أن لا يتزوج عليها.

وينص الشرط الخامس في بطاقة الفحص الطبي الصادرة عن مستشفى محافظة شرورة العام أن يكون تعويض الطلاق في حال حدث بدون موافقتها مبلغ 500 ألف ريال أما الشرط السادس والأخير فقد تمثل بأن لا يمنعها من حقوقها النظامية التي ينص عليها القانون.

وعلقت الناشطة السعودية على ما نشرته عبر حسابها في تويتر قائلة:” باركوا لي، تم اليوم 27 مايو / أيار عقد قراني على الرجل الذي أفسدني بدلاله، والذي كان دائماً يحلف لي أنه لن يرتاح باله إلى أن يتوج حبنا بالزواج”.

وأضافت “رغم المتاعب التي واجهتنا إلا أننا تمسكنا في بعضنا أكثر واستحقينا هذه النهاية السعيد”، مختتمة بالقول ” أنا فخورة في شريك حياتي أحمد الموسى”.

وفي نفس السياق انقسم المغردون إلى قسمين حول الشروط التي نشرتها فوز، حيث ذهب البعض إلى تأييدها وأنها ضمنت حقها بشكل جيد.

فيما رفض آخرون نشر مثل هذه الشروط معتبرين قبول هذه الشروط من قبل العريس أمر لا يليق به.

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الشابة السعودية ردت كذلك على من انتقدوا شروطها بتغريدة تحدثت فيها أن الرجل الذي يثق من حبه وصدق وعوده لن يتردد في أن يوثقها كشروط في وثيقة الزواج لأنه واثق بنفسه.

وارفقت مع ردها جزء من أغنية “الريش” للفنان راشد الماجد يقول فيها “احذر عدوك مره وحبيبك مليون”.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفتاه فوز العتيبي الجدل، حيث سبق أن سببت موجة مشابهة من الجدل عندما خرجت للتسوق في أحد المولات الشهيرة بالرياض دون أن ترتدي عباءة ورصد مزمز تلك الواقعة.

ونشرت الشابة في 1 مارس 2019 عبر حسابها الشخصي في موقع تويتر، مقطع فيديو لها وهي تتجول في أحد مولات الرياض وترتدي “قميص وبنطال” وتضع على ظهرها حقيبة ظهر دون أن ترتدي الحجاب أو العباءة أثناء خروجها من المول.

وقالت حينها معلقة على الفيديو، أنها خرجت للتسوق في المملكة دون أن ترتدي عباءة، مضيفة “والله ما تفلها نجوى كرم والأجانب وأنا لا”، في إشارة إلى أنه يحق لها أن تفعل ما يفعله الأجانب في بلدها.

وردت فوز العتيبي حينها على الانتقادات التي طالتها بقولها أنها تستغرب من الشباب الذين ينتقدونها بسبب خروج دون عباءة، متساءلة لماذا يرغبون بالتبليغ عنها عبر تطبيق “كلنا آمن”.