بالفيديو: الشريان يكشف آلية عمل قناة السعودية مباشر

أكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، أن قناة “السعودية مباشر” التي تم إطلاقها، ستستمر في بث فعاليات القمم الــ3 (الخليجية والعربية والإسلامية)، وتغطية أي مناسبة تأتي إلى المملكة.

وأوضح الشريان في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية”، أن كل القنوات لها برامجها وجداولها لذلك قد تتوقف خلال تغطيتها الفعاليات عند حد معين، لكن هذه القناة سيكون جدول برامجها هو القمم الثلاث، وستعمل على بث حي ومباشر لكل فعالياتها، ولن يكون هناك انقطاع عما يجري في أروقة المؤتمرات.

وبين أن كاميرات “السعودية مباشر” ستكون متواجدة في كل الأماكن التي لها علاقة بالقمم الثلاث، سواء المطار أو قاعات المؤتمرات، أو المركز الإعلامي، ولن يفوت المشاهد أي فعاليات داخل أو خارج المملكة.

وأشار الشريان إلى أن المملكة أصبح لديها مناسبات كثيرة، وستقوم تلك القناة بتغطيتها كلها، سواء كانت المناسبة سياسية أو اجتماعية وخلافه، موجها الشكر لكل الفنيين بهيئة الإذاعة والتلفزيون وأعضاء هيئة التحرير والمضمون لجهودهم التي أسهمت في انطلاق القناة.