شاهد حصريًا: الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل العاصوف 2 كاملة HD – مطالب سعدية

تأخذُ أحداث المسلسل السعودي "العاصوف2" في الحلقة 22 الثانية والعشرين، منحىً مُغايرًا، إذ نشهدُ خلالها العنود وهي تتهم ناصر وزوجته بالقول عنهم "مسحورين" وتقدّم الحل أيضًا، لكن ما هو الحل؟ ونشهدُ أيضًا أنّ محمد بعد استمرّ كثيرًا في العناد، ينصاعُ الآن لمطالب سعدية، لكن ما هي مطالب سعدية؟ تابعوا الحلقة 22 الثانية والعشرين كاملة لتعرفوا الإجابة.

ونعرضُ لكم اليوم الثلاثاء، حصريًا الحلقة 22 الثانية والعشرين من مسلسل "العاصوف2" كاملةً بجودٍة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحظى المسلسل السعودي "العاصوف2" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

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ويقودُ النجم السعودي ناصر القصبي بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم الشاشة السعودية والخليجية، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح.

وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.

ويشارُ إلى أنّ وكالة سوا الإخبارية تعرضُ حصريًا كلّ يوم حلقة من حلقات مسلسل "العاصوف2" خلال أيّام شهر رمضان المبارك، منذُ اليوم الأول للشهر الكريم.